Триполи, 12 января. Пользователи социальных сетей сообщили о полном затишье на южных направлениях Триполи в результате наступившего перемирия между Ливийской национальной армией и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Речь идет о районах Айн Зара, Салах ад-Дин, аль-Машруа, ас-Свани, ас-Саадия и аль-Азизия.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром объявила о прекращении огня на западе Ливии. ЛНА отозвалась на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандитских формирований в 23.00 по местному времени (полночь по московскому времени). Так, в африканской стране наступило перемирие — впервые за долгий период антитеррористической операции «Аль-Карама».

Отметим, что с наступлением перемирия огонь прекратили и террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии, оккупировавшие часть страны.

Российский политолог Константин Беловодский ранее заявил, что режим перемирия в Ливии является заслугой российского лидера Владимира Путина. После прекращения огня стороны смогут сесть за стол переговоров. Незаконное правительство ПНС Ливии понимает, что у него нет шансов и что у законного парламента и Халифы Хафтара не только высокий уровень поддержки среди мирных граждан, но и международное одобрение, которое им обеспечила Москва.