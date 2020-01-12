Научные достижения школьников поощрят грантами на 125 тысяч рублей

Москва, 12 января. В 2020 году у российских школьников появилась возможность побороться за гранты на 125 тысяч рублей. Соответствующий закон был принят и вступил в силу в начале этого года.

Отмечается, что участвовать в грантовых конкурсах могут подростки до 18 лет, которые демонстрируют высокие достижения в точных науках. Основанием для получения выплаты могут быть победы в олимпиадах или научно-исследовательская деятельность. Кроме того, ребенок должен быть учеником и получить диплом, передает deita.ru.

Научная деятельность, а также участие детей в олимпиадах должны проходить в период обучения в школе. Ученики смогут потратить полученные деньги на что угодно.

Появление новых грантов обусловлено тем, чтобы повысить интерес к научно-исследовательской работе в сфере высоких технологий у школьников. На гранты смогут рассчитывать 850 школьников в первый год реализации проекта и 13,5 тысячи учеников в следующем году.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялось подведение итогов онлайн-этапа Международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс «Мой первый бизнес» нацелен на развитие предпринимательских навыков среди школьников 5−11 классов. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с уже готовым проектом, передает «Ридус».