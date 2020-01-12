Экс-солистка «ВИА Гры» Винницкая лечилась в психбольнице

Киев, 12 января. Бывшая вокалистка поп-группы «ВИА Гра» Алена Винницкая рассказала, почему ей пришлось пройти лечение в психбольнице. По словам 45-летней исполнительницы, слава принесла не только деньги, но и огромное давление.

Как отметила украинская артистка, в первый состав «ВИА Гры» она попала почти случайно и именно этот состав группы завоевал огромную славу и популярность, но параллельно и испытывал на себе колоссальное давление. При этом, как призналась Винницкая, отношение к певицам было как к «рабочим лошадям».

Также артистка указала на то, что с приходом в группу Анны Седоковой между последней и Надеждой Мейхер постоянно происходили ссоры. Винницкая заявила, что из коллектива она «ушла в никуда и без денег».

Когда популярность певицы сошла на нет, она постоянно срывалась, в результате отношения с супругом Сергеем Большим испортились. Дело дошло до того, что в 2014 году супруги расстались на два года. По причине расставания Винницкая попала в психиатрическую клинику. По словам артистки, работа со специалистами помогла ей вернуть мужа.

Ранее экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о самом унизительном выступлении в карьере. Исполнительница призналась, что провальный концерт довел ее до истерики.