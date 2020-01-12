Первый зампред ЦБ РФ пояснил механизм перехода «молчунов» на новую пенсионную систему

Москва, 12 декабря. Сроки перевода пенсионных накоплений, сделанных до 2014 года в новую пенсионную схему, будут разными для «молчунов» и клиентов негосударственных пенсионных фондов. Об этом рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

По его словам, потери инвестиционного дохода, как в действующей системе при досрочных переходах, исключаются. В беседе с корреспондентом «Российской газеты» Сергей Швецов отметил, что если россиянин решит перевести пенсионные накопления на счет гарантированного пенсионного плана в рамках одного НПФ, то он сможет это сделать «в режиме реального времени без каких-либо комиссий или потерь инвестиционного дохода».

Однако если гражданин примет решение перевести накопления в другой фонд, то это произойдет спустя пять лет после подачи соответствующего заявления.

«При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счет гарантированного пенсионного плана», — пояснил первый зампред ЦБ РФ.

Для тех, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России, — «молчунов» — действует аналогичная схема, отметил он. По словам Швецова, чтобы перевести накопления в ГПП можно «просто перевести то, что накоплено», а не «начинать делать отчисления».

Россиянин, как подчеркнул собеседник издания, сможет в режиме реального времени через смартфон получать информацию о состоянии счета.