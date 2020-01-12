ПНС и Палата представителей Ливии могут возобновить переговоры в конце января

Триполи, 12 января. Помощник главы миссии ООН в Ливии Стефани Уильямс и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри обсудили подготовку к Берлинской конференции.

Встреча прошла 11 января. Помимо этого, на повестку переговоров был вынесен вопрос о возобновлении диалога так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с Палатой представителей на сессиях в Женеве в конце января, уточняется на официальной странице госсовета в Facebook.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. При этом российский лидер отметил, чтобы у этой конференции были весомые результаты, нужно обеспечить участие в ней тех стран, которые реально заинтересованы в помощи ливийскому урегулированию. Президент также подчеркнул, что предварительные решения по итогам ливийского саммита нужно согласовать со сторонами конфликта. На встрече с Меркель Путин выразил надежду, что нового конфликта на Ближнем Востоке все-таки удастся избежать. В тот же день он обсудил тему ливийского урегулирования и с эмиром Катара, и с наследным принцем Абу-Даби.

Вопрос о ситуации в Ливии президент РФ также поднимал и на переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле после официальной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Тогда политики призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия в полночь 12 января.