Серябкина удивила поклонников странным фото

Москва, 12 января. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина удивила своих подписчиков очередным странным фото. Певица выложила в Instagram свой снимок без штанов на фоне мусорных контейнеров.

На фото изображена Серябкина, одетая только в толстовку с капюшоном и туфли на шпильках, в руках артистка держит желтый пакет с мусором.

«Всем моим мусорным болтунам», — по-английски подписала пост Серябкина.

Поклонники певицы по-разному отреагировали на снимки. Многие подписчики одобрили идею такой фотосессии, передает Пятый канал.

«Всегда здорово иметь свежий взгляд на жизнь», «Все правильно! Голову береги от холода, а то, что голая попа — это не страшно», «Серяба, ну ты панк, ваще!», «Обычный питерский «лук» после праздников», — так прокомментировали кадры пользователи социальной сети.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об эпатажной фотосессии Ольги Серябкиной. На кадрах, опубликованных в Instagram певицы, артистка позирует в обнаженном виде, при этом волосы прикрывают ее грудь. Исполнительница в посте написала, что пишет новую песню и предложила фанатам отгадать о чем будет эта композиция.

В комментариях поклонники активно делились своими версиями, но большинство решило, что новую песню Серябкина посвятит любви, а также не скрывали своего восхищения откровенной фотографией и внешним видом исполнительницы.