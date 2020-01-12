Шура с новой «хорошей, но холодной бабой» восхитил подписчиков

Москва, 12 декабря. Известный российский певец Александр Медведев, знакомый аудитории под псевдонимом Шура, рассказал подписчикам о своей новой «хорошей, но холодной бабе». Соответствующую фотографию он разместил в своем профиле в соцсети Instagram.

На первом снимке Шура в очках и каракулевой шубе обнимает снеговика у новогодней елки, а на втором певец поменял позу: он пальцем показывает на маленького снеговика в красной шапке и синих варежках.

«Нашел свою бабу!» — написал Медведев.

Подписчики исполнителя оценили его юмор и пришли в восторг от новой «избранницы», пишет «Пятый канал». Некоторые пользователи Сети заметили, что «баба» певца стоит еще и с «ребенком».

«Ну, наконец-то определились, вот такая вам и нужна, чтобы взять ее и обнять, и так хорошо…А советников не слушайте, на всех не угодишь, лишь бы вам хорошо было!» — поддержала Шуру bers_oyou.

«Александр, вы даже с ней чем то похожи», — заметила tatianavlasovam.

«Так вы уже и деток нарожали», — иронично заметил alexeihartmann.

«Баба хорошая, но холодная!» — отметил другой подписчик.

«Вы достойны красивой мудрой девушки!» — подчеркнула iskra2019.

«Лучше тогда уж слепить свою собственную снежную бабу, по своему вкусу (как Пигмалион изваял Галатею!), а потом влюбиться в нее и ждать, пока она превратится в девушку», — предложил salmi2705.

Шура рассказал о подготовке к собственным похоронам. Друг уже подарил артисту место на Троекуровском кладбище, а сам исполнитель сейчас продумывает будущий памятник. Он подчеркнул, что стал все чаще задумываться о смерти после трагического ухода из жизни Жанны Фриске. Шура уже заказал шикарный белый двухдверный гроб. Как пишут «Известия», ранее Шура пережил «страшную ночь», из-за того, что в поисковой выдаче «Яндекса» появилась информация о его смерти.