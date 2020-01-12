Премьер Польши признал, что санкции США не смогут остановить «Северный поток — 2»

Варшава, 12 января. Санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2» смогут лишь задержать, но не остановить реализацию проекта, признал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Они задержат, но не предотвратят его», — посетовал политик в интервью Die Welt.

Тут же Моравецкий добавил, что для Польши «было бы лучше», если бы возведение нового российского газопровода не начиналось вовсе, пишет газета «Аргументы и факты».

Напомним, накануне строительство «Северного потока — 2» обсудили на встрече в Москве президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода, пусть окончание работ и будет отодвинуто на несколько месяцев.

«Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», — сказал он.

Меркель, в свою очередь, отметила, что Европа выиграет от строительства нового российского трубопровода.

Санкции, о которых говорит Моравецкий, президент США Дональд Трамп одобрил в декабре минувшего года. Он потребовал от компаний-подрядчиков остановить реализацию проекта. После этого об остановке работ заявила занимающаяся укладкой труб швейцарская компания Allseas.

Недовольство США возведением «Северного потока — 2» эксперты объясняют желанием Вашингтона снабжать европейские страны своим сжиженным природным газом.