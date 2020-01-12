Диетолог Скоромная рассказала об опасности резких разгрузочных дней после праздников

Москва, 12 января. Начинать рабочую неделю с разгрузочных дней — плохая идея, переход от новогоднего застолья к диете может навредить организму. Об этом сообщила журналистам диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

В эфире радио Sputnik эксперт указала на то, что резкий переход к голоданию нанесет вред одновременно и здоровью, и фигуре. Она обратила внимание на то, что такой способ похудеть является стрессом для организма.

«Это стресс для гормональной системы, желудка, обмена веществ. Не нужно «садиться» на яблоки или кефир», — выразила уверенность диетолог.

Она также назвала самым оптимальным способом сбросить лишние килограммы после праздников возвращение к нормальному питанию с минимальными ограничениями. К примеру, указала специалист, на ланч можно съесть только суп или только курицу с гарниром из овощей на пару. При этом она рекомендовала вычеркнуть из рациона компоты и десерты.

Ране диетолог Мухина рассказала, как без труда преодолеть похмелье после праздников. По словам врача, главным образом нужно устранить обезвоживание. Для этого необходимо выпить во время завтрака два стакана воды, а затем — еще восемь на протяжении дня.