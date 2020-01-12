Доктор Мясников предсказал повторение смертоносной эпидемии, вызванной Н1N1

Москва, 12 января. Смертоносная эпидемия, которая вызвана вирусом Н1N1, может повториться. Об этом заявил российский врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников.

Он прокомментировал меры предосторожности, введенные в связи со вспышкой атипичной пневмонии в Китае. Напомним, там зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии, почти 60 человек оказались в больнице. Врачи пришли к выводу, что это новый тип коронавируса. У пострадавших высокая температура и поражены легкие. СМИ назвали эпидемию атипичной пневмонией, которая в начале 2000-х унесла жизни более 300 жителей Китая.

Александр Мясников предсказал повторение смертоносной эпидемии, вызванной Н1N1. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале, пишет «Царьград».

«Новая вспышка атипичной пневмонии в Китае в заголовках новостей. В аэропортах начали проверять прилетающих из Азии. Чего боимся? Да есть чего», — констатировал Мясников.

Он подчеркнул, что мы «боимся новых мутаций вирусов, которые, перейдя от животных к человеку, могут быть источниками невиданных масштабных эпидемий». Доктор Мясников пояснил, что в данном случае речь идет о «вирусах гриппа, которые в результате мутаций могут переходить от свиньи или птицы к человеку и далее, и коронавирусе, который вызывает эти тяжелые пневмонии».

По словам Мясникова, это уже не первая вспышка. Он напомнил, что «завозные случаи смертельно опасной вирусной пневмонии зарегистрированы и в Европе, и в Америке». Заражение, как подчеркнул доктор, происходит «при контактах как с животными и их «производными», так и от людей, которые приехали из опасных областей».

«Все это не шутки, мы мало что можем реально противопоставить, пока нам просто везет», — сказал доктор Мясников, заметив, что вирусная пневмония является смертельно опасной и от нее в настоящее время нет вакцины.

Телеведущий резюмировал, что «мы сидим на пороховой бочке» и эпидемия, аналогичная свиному гриппу Н1N1, что в 1919 унес 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра».

Ранее сообщалось, что резиденты инновационного центра «Сколково» совместно с учеными Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова разрабатывают медицинскую нейросеть «Третье мнение». Она уже научилась находить раковые клетки в снимках пятен крови, исследовать клетки костного мозга и самостоятельно обнаруживать признаки туберкулеза и пневмонии в рентгенографии легких.