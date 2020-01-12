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Доктор Мясников предсказал повторение смертоносной эпидемии, вызванной Н1N1

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Доктор Мясников предсказал повторение смертоносной эпидемии, вызванной Н1N1

Москва, 12 января. Смертоносная эпидемия, которая вызвана вирусом Н1N1, может повториться. Об этом заявил российский врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников.                                      

Он прокомментировал меры предосторожности, введенные в связи со вспышкой атипичной пневмонии в Китае. Напомним, там зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии, почти 60 человек оказались в больнице. Врачи пришли к выводу, что это новый тип коронавируса. У пострадавших высокая температура и поражены легкие. СМИ назвали эпидемию атипичной пневмонией, которая в начале 2000-х унесла жизни более 300 жителей Китая.                                                              

Александр Мясников предсказал повторение смертоносной эпидемии, вызванной Н1N1. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале, пишет «Царьград».

«Новая вспышка атипичной пневмонии в Китае в заголовках новостей. В аэропортах начали проверять прилетающих из Азии. Чего боимся? Да есть чего», — констатировал Мясников.                                                       

Он подчеркнул, что мы «боимся новых мутаций вирусов, которые, перейдя от животных к человеку, могут быть источниками невиданных масштабных эпидемий». Доктор Мясников пояснил, что в данном случае речь идет о «вирусах гриппа, которые в результате мутаций могут переходить от свиньи или птицы к человеку и далее, и коронавирусе, который вызывает эти тяжелые пневмонии».                               

Доктор Мясников предсказал повторение смертоносной эпидемии, вызванной Н1N1

По словам Мясникова, это уже не первая вспышка. Он напомнил, что «завозные случаи смертельно опасной вирусной пневмонии зарегистрированы и в Европе, и в Америке». Заражение, как подчеркнул доктор, происходит «при контактах как с животными и их «производными», так и от людей, которые приехали из опасных областей».

«Все это не шутки, мы мало что можем реально противопоставить, пока нам просто везет», — сказал доктор Мясников, заметив, что вирусная пневмония является смертельно опасной и от нее в настоящее время нет вакцины.

Телеведущий резюмировал, что «мы сидим на пороховой бочке» и эпидемия, аналогичная свиному гриппу Н1N1, что в 1919 унес 5% человеческой популяции, может повториться завтра или послезавтра».                                                            

Ранее сообщалось, что резиденты инновационного центра «Сколково» совместно с учеными Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова разрабатывают медицинскую нейросеть «Третье мнение». Она уже научилась находить раковые клетки в снимках пятен крови, исследовать клетки костного мозга и самостоятельно обнаруживать признаки туберкулеза и пневмонии в рентгенографии легких.                                                                             

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