

Бангкок, 12 января. Балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед подписчиками в Instagram виллами в Таиланде, где она провела новогодние праздники.

В описании к публикациям в своем аккаунте артистка без ложной скромности написала, что для отдыха она выбирает, конечно, лучшие места. Тут же Волочкова уточнила, что взять в аренду виллы нельзя, но можно купить. Стоимость одной из них составляет 350 тыс. долларов.

За две недели своего тайского отдыха Анастасия успела пожить в трех домах. Первый день экс-прима Большого театра провела на вилле Himmaphan Resort. В ней, по словам Волочковой, восемь спален и «нереальные виды».

Балерина добавила, что здесь, кроме нее, в разное время успели отдохнуть и принц Абу-Даби, и футбольная команда «Манчестер Юнайтед». Этот дом оценивается почти в два миллиона долларов.

Показала дива и фотографии разных яхт и местных пейзажей. На одном из видео можно видеть гигантскую черепаху, которая выплыла из океана, «отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию».