Познер рассказал про свои два провала в качестве интервьюера

Москва, 12 января. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью, которые он делал со своими друзьями, являются самыми провальными в его профессиональной карьере. В качестве примера он привел беседы с шоуменом Иваном Ургантом и писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

«У меня было по меньшей мере два провала в качестве интервьюера. Один провал с Жванецким, с которым я дружу и которому я не смог задать трудных, неприятных вопросов, надо же раскрывать человека. И второе с Ваней Ургантом, тоже я не смог, мы очень близкие люди», — признался 85-летний Познер, отвечая на вопрос одного из читателей его сайта «Познер Online».

По его словам, дружить необходимо, но эти люди не должны входить в сферу профессиональной деятельности.

Ранее телеведущий признавался в том, что его интервью с фронтменом рок-коллектива «Ленинград» Сергеем Шнуровым вышло неудачным, сообщает «URA.RU».

Как уточнил Познер, музыкант оказался «пустым и неинтересным», что его крайне поразило. По словам журналиста, он даже не догадывался, что Шнуров «такой».

«Он [Шнуров] провалил это интервью!» — резюмировал телеведущий.

Ранее Познер рассказал, при каком условии он мог бы уехать из России. Как считает телеведущий, одна из причин, по которой люди покидают страну, — «поиск лучшей жизни».