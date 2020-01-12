Вильфанд рассказал о влиянии глобального потепления на климат России

Москва, 12 января. Глобальное потепление является причиной аномально теплой зимы в европейской части России. Климатологи прогнозируют превращение «русских зим» в «европейские», сообщает исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд отмечает, что за последние тридцать лет зимняя температура в России увеличилась более чем на два градуса. По его словам, это невероятно большое значение.

«Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура», — говорит и. о. главы Гидрометцентра.

Он заявил, что климатологи обсуждают тенденции сходства нынешней российской зимы с европейскими. Однако по мнению синоптика, такие выводы можно будет делать лишь на основе многолетних наблюдений.

В ноябре израильские журналисты писали, что изменения климата откроет для России новые стратегические возможности и укрепит ее позиции на мировой арене. Геологи выяснили, что более 30% мировых запасов природного газа и до 15% мировых запасов нефти сконцентрированы в полярных ледниках Северного полушария. По мере того, как будет происходить таяние вечной мерзлоты, эти участки будут становиться все более доступными для добычи, в первую очередь для России.

Также израильское СМИ пишет, что глобальное потепление откроет перспективу торговым маршрутам через Северный Ледовитый океан. По мнению журналистов, наибольшую выгоду из этого извлечет прежде всего Россия.