Кемерово, 12 января. Житель Новосибирской области упал и наткнулся на собственную лыжу, катаясь в кузбасском Шерегеше. Туристу оказали экстренную помощь, но он скончался. Об этом рассказали в воскресенье в пресс-службе администрации Таштагольского района.

По имеющимся данным, мужчина ехал по трассе на большой скорости, в какой-то момент он случайно упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.

«Он из Новосибирской области, поселок Петровское», — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Путешественника доставили в местное медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Уточняется, что мужчину прооперировали, однако он все равно скончался, сообщает «Газета Кемерова».

В начале этой недели российский турист погиб на горнолыжном курорте в Грузии.