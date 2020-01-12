В Туве пьяная мать нанесла ножевое ранение 15-летнему сыну

Кызыл, 12 января. В Кызыле (Республика Тува) женщина ранила ножом своего 15-летнего сына. Теперь родительнице грозит срок до двух лет лишения свободы.

Правоохранительные органы Тувы провели задержание 53-летней жительницы Кызыла, которая подозревается в нанесении ран холодным оружием собственному сыну. Заявление в полицию подала медсестра из больницы, в которую поступил 15-летний пострадавший.

В пресс-службе тувинской полиции сообщают, что инцидент произошел еще 9 января. Во время допроса женщина дала признательные показания. По ее словам, в момент совершения нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным следствия, между матерью и сыном завязалась ссора, и в порыве злости женщина ударила ножом подростка в область верхней трети левого предплечья. Медики оценивают это как нанесение легкого вреда здоровью.

Если в суде вина женщины будет доказана, то ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 8 января пациент краснодарского реабилитационного центра для алко- и наркозависимых нанес более 10 ножевых ранений консультанту учреждения.