Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с участием авто и микроавтобуса под Рязанью

52
0 Оставить комментарий

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с участием авто и микроавтобуса под Рязанью

Рязань, 12 января. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием легковой машины и микроавтобуса в Рязанской области.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с участием авто и микроавтобуса под Рязанью

В результате столкновения двух транспортных средств погибли три пассажира, семь человек доставлены в медицинские учреждения Шацка и Сасовского района. Согласно предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших нет.

ФАН публикует фото с места страшного ДТП с участием авто и микроавтобуса под Рязанью

На месте работают экстренные службы, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров