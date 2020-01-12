ФАН публикует фото с места страшного ДТП с участием авто и микроавтобуса под Рязанью

Рязань, 12 января. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием легковой машины и микроавтобуса в Рязанской области.

В результате столкновения двух транспортных средств погибли три пассажира, семь человек доставлены в медицинские учреждения Шацка и Сасовского района. Согласно предварительным данным, детей среди погибших и пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.