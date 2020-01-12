Авария оставила без света в сильный мороз около 64 тыс. жителей Якутии

Якутск, 12 января. Без света остались примерно 64 тыс. человек и заводы местной промышленности в Якутии из-за аварии. Об этом говорится в воскресенье в справке Ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики России.

По имеющимся данным, без света остались жители в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах, а также предприятия местной промышленности. Уточняется, что в настоящее время ремонтные службы работают над устранением аварии. При этом отмечается, что температура воздуха сегодня в Якутии достигает отметки в 29 градусов ниже ноля.

Согласно сведениям пресс-службы правительства региона, теплоснабжение населенных пунктов не нарушено, поскольку функционируют альтернативные источники питания. Обрыв линий электропередач (ЛЭП) был зафиксирован в Чурапчинском районе.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.