Бури и торнадо в США унесли жизни 11 человек

Остин, 12 января. Сильные бури и торнадо в ряде штатов Юга и Центра США за последние несколько дней стали причиной смерти 11 человек.
Снежная буря стала причиной обледенения дорог в Техасе, что привело к многочисленным происшествиям. Сообщается, что из-за обледенения трасс погибли трое людей, в том числе полицейский и пожарный.
В Алабаме из-за мощного торнадо пострадали три американца.
Сильный ветер в Луизиане повалил дерево на жилой дом — один человек получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнь. Также сообщается о трагической смерти семейной пары, чей трейлер был перевернут ветром.
Сообщается, что в Оклахоме была зафиксирована смерть в результате наводнения, вызванного бурей.
В Айове обледенение трассы стало причиной ДТП, в котором погиб пассажир.
Ране сообщалось, что более чем в миллиард долларов обошлись экономике США последствия наводнений и штормов, произошедших в стране с начала 2019 года.
Об этом говорится в официальном сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), эксперты которого в середине 2019 года рассказали о шести климатических катастрофах, которые успели случиться на тот момент.
«С начала года в США произошло шесть погодных и климатических катастроф. Эти события включали два наводнения и четыре сильных шторма. В результате погодных аномалий погибли 15 человек», — пояснили в NOAA.