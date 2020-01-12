Бури и торнадо в США унесли жизни 11 человек

Остин, 12 января. Сильные бури и торнадо в ряде штатов Юга и Центра США за последние несколько дней стали причиной смерти 11 человек.

Снежная буря стала причиной обледенения дорог в Техасе, что привело к многочисленным происшествиям. Сообщается, что из-за обледенения трасс погибли трое людей, в том числе полицейский и пожарный.

В Алабаме из-за мощного торнадо пострадали три американца.

Сильный ветер в Луизиане повалил дерево на жилой дом — один человек получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнь. Также сообщается о трагической смерти семейной пары, чей трейлер был перевернут ветром.

Сообщается, что в Оклахоме была зафиксирована смерть в результате наводнения, вызванного бурей.

В Айове обледенение трассы стало причиной ДТП, в котором погиб пассажир.

Ране сообщалось, что более чем в миллиард долларов обошлись экономике США последствия наводнений и штормов, произошедших в стране с начала 2019 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), эксперты которого в середине 2019 года рассказали о шести климатических катастрофах, которые успели случиться на тот момент.