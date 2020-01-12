МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» из-за выборов на Тайване

Пекин, 12 января. Центральное правительство КНР напомнило о неизменности принципа «одного Китая» и потребовало соблюдать соответствующие правила в связи с прошедшими в Тайване парламентскими выборами. Об этом официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил в воскресенье.

«Вне зависимости от того, как будет изменяться ситуация на Тайване, в мире продолжит существовать единый Китай. Правительство КНР будет твердо придерживаться принципа «одного Китая», выступая против действий в поддержку независимости Тайваня», — говорится опубликованном на сайте МИД КНР заявлении.

Представитель дипведомства отметил, что поддерживаемая большинством стран позиция Пекина не может измениться, и выразил надежду на то, что принципа «одного Китая» продолжит придерживать международная общественность.

На прошедших в субботу выборах в Законодательный юань Тайваня убедительную победу одержала выступающая против сближения с КНР Демократическая прогрессивная партия. Прогрессивные демократы получили 61 из 113 мест в парламенте. Ранее партия имела в Законодательном юане 68 мест.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Но КНР считает остров одной из своих провинций. Позицию Пекина разделяют многие страны, включая Россию.

Тайвань традиционно поддерживают США. Ранее газета «Известия» сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп в конце декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. В него были заложены средства на финансирование новых инициатив по борьбе с угрозами со стороны России и Китая.

Пекин в связи с этим выразил США решительный протест. КНР, в том числе, возмутил пункт о военном сотрудничестве с Тайванем, который нарушает принцип «одного Китая» и несет угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.