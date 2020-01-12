Жители Сан-Франциско начали нанимать патрульных для борьбы с бездомными

Сан-Франциско, 12 января. Сотрудники правоохранительных органов в Сан-Франциско прекратили бороться с преступностью и большим числом бездомных, поэтому жители калифорнийского города самостоятельно нанимают частных патрульных для борьбы с бомжами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно сведениям канала, воспользоваться услугами частных патрульных могут лишь богатые жители города, а вот остальным приходится закрывать глаза на грязь и отсутствие безопасности на улицах.

По словам представителя такого патруля Коди Клементса, он с коллегами контролирует районы и выезжает на вызовы. Чаще всего к ним обращаются с жалобами на наркоманов, «валяющихся на тротуарах» и бездомных, отмечает Fox News.

Репортеры указывают, что власти Сан-Франциско не справляются со своими обязанностями, а глава Калифорнии Гэвин Ньюсом собирается попросить у законодателей штата 1,4 млрд долларов на борьбу с бездомными.

Напомним, за прошлый год в США резко упало количество грамотных граждан, увеличилось число бездомных и массовых убийств.