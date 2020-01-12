CNN узнало о решении выслать из США более десятка саудовских военнослужащих

Орландо, 12 января. Власти США намерены выслать из страны более десяти проходящих подготовку в США военнослужащих из Саудовской Аравии из-за открытой одним солдатом стрельбы во Флориде.

6 декабря 2019 года саудовский военный Мухаммед Аш-Шамрани открыл стрельбу на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. 21-летний Аш-Шамрани прибыл в Соединенные Штаты чтобы под руководством американских инструкторов овладеть навыками пилота. В результате открытого огня, саудовский военнослужащий убил троих человек и ранил восьмерых. Военный был ликвидирован прибывшими на место ЧП правоохранительными органами.

После инцидента правительство США инициировало проверки проходящих стажировки и военную подготовку на территории Штатов саудовцев. Всего их насчитывается около 850.

Как сообщает CNN, военные не подозреваются в пособничестве атаковавшему. Согласно источникам американского телеканала, некоторые военнослужащие обвиняются в связях с экстремистскими группировками, другие — в хранении детской порнографии.

«После трагедии в Пенсаколе Министерство обороны США ограничило учебные программы для иностранных военных студентов из Саудовской Аравии, в то время как мы в свою очередь провели анализ и совершенствование наших процедур проверки иностранных студентов», — заявил подполковник Роберт Карвер, представитель Пентагона.

По словам чиновника, Министерство юстиции США, вероятнее всего придет к выводу, что стрельба в Пенсаколе на самом деле была терактом. В ходе расследования не было выявлено соучастников заговора, а правительство Саудовской Аравии обещало оказать полную поддержку для расследования.