Глава Казахстана прокомментировал признание Ираном вины за крушение украинского «Боинга»

Нур-Султан, 12 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что признание Ираном своей вины за крушение пассажирского лайнера возле Тегерана является решением, имеющим крайне важное значение.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение», — написал лидер республики в своем Twitter-аккаунте.

Токаев обратил внимание на то, что в этой ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для деэскалации, поскольку жертвами конфликта становятся и мирные граждане.

Как сообщала «Газета.Ru», «Боинг-737», следовавший из Тегерана в Киев, разбился практически сразу после вылета из аэропорта иранской столицы в среду рано утром. На борту было 176 человек — все погибли.

Как сообщал НСН, в субботу Тегеран заявил, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит случайно, а виной стал человеческий фактор. Иранские власти пояснили, что лайнер пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский.

Иранский лидер Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и подчеркнул, что глубоко сожалеет, отмечал «Ридус».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тегерана официальных извинений и выплаты компенсации. Кроме того, указывал Infox.ru, глава украинского государства обратил внимание на то, что «никому не удастся отвертеться» от наказания за крушение украинского самолета.