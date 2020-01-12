ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 12 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие 24 часа один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в воскресенье в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По имеющимся данным, украинские военные вели огонь по населенному пункту Донецкий. Уточняется, что ВСУ пускали в ход вооружения БМП.

Накануне ВСУ обстреляли из гранатометов пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республики (ДНР).

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона постоянно нарушает Минские соглашения.