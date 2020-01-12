Два землетрясения произошло в Кемеровской области

Кемерово, 12 января. Два землетрясения магнитудой 2,5 и 3,9 произошли в Кемеровской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы 12 января в 00.20 и 03.41 по московскому времени. В первом случае эпицентр находился на северной окраине поселка Краснобродский, во втором — около города Прокопьевска. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Эксперты Алтае-Саянского филиала РАН полагают, что причиной землетрясений могут быть интенсивные горные работы.

Ранее сейсмологи зафиксировали более десяти подземных толчков на Камчатке.