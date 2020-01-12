Перемирие в Ливии нарушает ПНС. События дня. ФАН-ТВ

Правительство Сараджа срывает перемирие в Ливии Перемирие в Ливии продержалось меньше суток. Режим тишины нарушили сторонники Правительства национального согласия, по крайней мере так заявляет командование западного округа национальной армии Ливии. По их словам, были использованы все виды оружия, в том числе артиллерия. Напомним, стороны прекратили огонь впервые за долгое время проведения в Ливии антитеррористической операции «Аль-Карама». Национальная армия Ливии во главе с маршалом Халифой Хафтаром отозвались на предложение президента России Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований. Будет ли в ближайшее время предпринята новая попытка, пока неизвестно.

США угрожает Ираку блокировкой банковских счетов В США заявили о готовности лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся средства от продажи нефти. Оставить Багдад без денег Вашингтон планирует в том случае, если американские войска будут выведены с территории страны. Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что подготовка механизма вывода американских войск уже началась. Президент Штатов Дональд Трамп в свою очередь ответил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу. Какие конкретно суммы хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка – не афишируется, однако блокировка может нанести серьезный ущерб всей экономике Ирака. Такой способ давления Штаты уже использовали в 2015 году и, как показывает практика, весьма успешно: военный контингент все еще пребывает в ближневосточном государстве.

Германия не откажется от «Северного потока – 2» Германия не отступит от «Северного потока – 2». Ситуацию с газопроводом прокомментировала канцлер Ангела Меркель. Напомню, накануне она посетила Москву в рамках двусторонних переговоров с Владимиром Путиным. По словам Меркель, проект необходимо довести до конца, так как от его запуска выиграют все европейские страны. Вероятно, теперь от Германии стоит ждать ответной реакции на действия США. Вашингтон с помощью экономического давления на подрядчиков пытается сорвать строительство газопровода. Однако, как уже заявляли представители и России, и Германии, даже при худшем сценарии, запуск может быть отсрочен, но точно не отменен.