Роспотребнадзор рассказал, как можно снизить риск развития болезни Альцгеймера

Москва, 12 января. Специалисты из Роспотребнадзора рассказали, как можно снизить риск развития болезни Альцгеймера с помощью физических упражнений.

Как утверждают специалисты, один из трех случаев болезни Альцгеймера предотвращаются путем изменения образа жизни.

«Регулярные физические нагрузки понижают риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Кроме этого, физическая активность способствует замедлению ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления синдромов заболевания», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Эксперты подчеркивают, что физические упражнения защищают не только от болезни Альцгеймера, но и от других видов деменции. Физнагрузки стимулируют способность мозга поддерживать старые нейронные связи, аи формировать новые. Также это благоприятно влияет на количество нейромедиаторов в организме, защищающих мозг.

«Лицам старше 65 лет следует уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности», — рекомендует Роспотребнадзор.

В сообщении ведомства сказано, что каждое занятие должно продолжаться не менее десяти минут. Люди данной возрастной категории с проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, которые предотвращают риск падений, три или более дней в неделю.

Эксперты отмечают, что физические упражнения могут помочь возрастным людям в целом избежать бессонницы и снизить уровень тревожности.

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета сообщали о влияние алкоголя на ускоренное развитие болезни Альцгеймера. Согласно их исследованиям, мутация фермента, который участвует в расщеплении алкоголя, повышает степень повреждения клеток у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Ранее ФАН сообщал, что ученые установили источник возникновения психиатрических и неврологических болезней. По данным биологов, многие расстройства, в том числе и болезнь Альцгеймера, связаны с плохо работающими глутаматными рецепторами в головном мозге — ампарами.