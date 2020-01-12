Абэ исключил свое переизбрание на четвертый срок

Токио, 12 января. Синдзо Абэ заявил, что не будет пытаться остаться на посту премьер-министра Японии после истечения полномочий в сентябре 2021 года. С соответствующим заявлением глава японского правительства выступил в воскресенье в интервью общественному телевидению NHK.

«Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове», — заявил Синдзо Абэ.

Премьер-министр также опроверг предположения о том, что он может распустить нижнюю палату парламента и провести в текущем году внеочередные выборы.

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) имеет в парламенте стабильное большинство, поэтому ее руководитель избирается на пост главы правительства. Устав ЛДП позволяет находиться на посту партийного лидера не более девяти лет и переизбираться не более трех раз. Синдзо Абэ возглавил партию восемь лет назад и уже установил абсолютный рекорд по сроку пребывания на посту премьер-министра Японии.

Ранее Синдзо Абэ неоднократно заявлял об отсутствии планов выдвигаться на пост лидера ЛДП после истечения срока полномочий в сентябре 2021 года. Однако за продление его премьерских полномочий неоднократно высказывались высокопоставленные партийные деятели, включая вице-премьера Японии Таро Асо.