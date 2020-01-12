Поклонники раскритиковали Юлию Михалкову за избыток «пластики» и ботокса

Москва, 12 января. Экс-участница «Уральских пельменей Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видеоролик, где представила свой новый имидж. Однако подписчики Михалковой не оценили изменения в ее образе и считают, что артистка переборщила с «пластикой».
В кадре Михалкова позирует для фотосессии в oversize-пиджаке и широкополой шляпе. Также у артистки изменилась прическа — теперь она носит удлиненное каре до плеч. Но поклонники Михалковой в первую очередь обратили внимание не на аксессуары, а на изменение ее черт лица. Подписчики убеждены, Юлия Михалкова воспользовалась услугами пластического хирурга. Такие перемены в имидже актрисы и телеведущей пришлись по душе далеко не всем.
Пользователи сошлись во мнении, что артистка утратила свою индивидуальность. А некоторые сравнили ее с Сергеем Зверевым.
«Ужас! Губы кошмар! Еще и ресницы нарастила огромные! Похожа на куклу!» — @snezhanaivanova541.
«Здесь похожа на Сергея Зверева», — @ipzv30.
«Юля, прекращай уродовать себя пластикой, уже на себя не похожа. Естественная, ты нам нравилась больше», — @maksgroove.
«Не знаю Юля, вас здесь мало узнать. Раньше сразу видно — Наша Русская Краса. Прелестница. Наверно уколы красоты сделали свое, потерялась своя индивидуальная привлекательность», — @margarita_margo_sha.
«Юля, Вы потеряли свою индивидуальность! Стали одной из миллионов накаченных и наколотых женщин», — @fedless.
«Зачем вы сделали себе такие губы? Как у рыбы. Естественная натуральная природная внешность всегда лучше!» — @starnusha.
«Лицо как будто неживое, никакой мимики, одни дутые губы. Вам этого никто не говорил, Юлия?» — @mike_dobry_jeweller.
«Сложно узнать. Если бы подписано не было чей аккаунт, пролистала бы мимо. Очень тяжелый образ, ресницы эти... Скулы, верхняя губа. Зачем?» — @wella_valentina.
«Образ неудачный... Старит на +20 лет», — @djeky_174.
Ранее творческий коллектив «Уральских пельменей» объяснил, почему их сотрудничество с Юлией Михалковой было приостановлено. Причина кроется в зацикленности артистки на своей внешности.
Ну, что? Как завершилась ваша первая рабочая неделя в 2020 году? А у меня уже пятый рабочий день. Завтра шестой!???? Сейчас перед записью нового юмористического шоу репетирую свой фирменный строгий и невозмутимый взгляд.???? И, кстати! Я считаю, что у каждой девушки такой взгляд всегда должен быть наготове. На мужчин он действует фантастически обезоруживающе. Можно ни слова не сказать, а только вот так посмотреть: чуть строго, слегка таинственно, капельку надменно. И он всё поймет.???? Да, мужчины?