Поклонники раскритиковали Юлию Михалкову за избыток «пластики» и ботокса

Москва, 12 января. Экс-участница «Уральских пельменей Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видеоролик, где представила свой новый имидж. Однако подписчики Михалковой не оценили изменения в ее образе и считают, что артистка переборщила с «пластикой».

В кадре Михалкова позирует для фотосессии в oversize-пиджаке и широкополой шляпе. Также у артистки изменилась прическа — теперь она носит удлиненное каре до плеч. Но поклонники Михалковой в первую очередь обратили внимание не на аксессуары, а на изменение ее черт лица. Подписчики убеждены, Юлия Михалкова воспользовалась услугами пластического хирурга. Такие перемены в имидже актрисы и телеведущей пришлись по душе далеко не всем.

Пользователи сошлись во мнении, что артистка утратила свою индивидуальность. А некоторые сравнили ее с Сергеем Зверевым.

«Ужас! Губы кошмар! Еще и ресницы нарастила огромные! Похожа на куклу!» — @snezhanaivanova541. «Здесь похожа на Сергея Зверева», — @ipzv30. «Юля, прекращай уродовать себя пластикой, уже на себя не похожа. Естественная, ты нам нравилась больше», — @maksgroove. «Не знаю Юля, вас здесь мало узнать. Раньше сразу видно — Наша Русская Краса. Прелестница. Наверно уколы красоты сделали свое, потерялась своя индивидуальная привлекательность», — @margarita_margo_sha. «Юля, Вы потеряли свою индивидуальность! Стали одной из миллионов накаченных и наколотых женщин», — @fedless. «Зачем вы сделали себе такие губы? Как у рыбы. Естественная натуральная природная внешность всегда лучше!» — @starnusha. «Лицо как будто неживое, никакой мимики, одни дутые губы. Вам этого никто не говорил, Юлия?» — @mike_dobry_jeweller. «Сложно узнать. Если бы подписано не было чей аккаунт, пролистала бы мимо. Очень тяжелый образ, ресницы эти... Скулы, верхняя губа. Зачем?» — @wella_valentina. «Образ неудачный... Старит на +20 лет», — @djeky_174.

Ранее творческий коллектив «Уральских пельменей» объяснил, почему их сотрудничество с Юлией Михалковой было приостановлено. Причина кроется в зацикленности артистки на своей внешности.