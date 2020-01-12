Постпред Ирана при ООН призвал Гутерреша вмешаться в ситуацию с невыдачей визы Зарифу

Нью-Йорк, 12 января. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с невыдачей визы США министру иностранных дела Исламской Республики Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Вашингтон на этой неделе не выдал Зарифу американскую визу для участия в заседании Совбеза ООН.

«Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН выражает решительный протест стране пребывания (организации. — Прим. ред.) и выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу неоднократного невыполнения ей своих правовых обязательств, а также попыток использовать место расположения штаб-квартиры ООН в качестве политического рычага против определенных стран», — цитирует послание РИА Новости.

В письме сказано, что США должным образом не отреагировали на правовую позицию ООН и беспокойство организации в связи с отказом в выдаче визы или незаконными ограничениями со стороны Вашингтона в отношении некоторых государств-членов.

Постпред Ирана подчеркнул, что для исправления нарушения международного права необходимо «использовать доступные правовые средства». По словам Тахт-Раванчи, Тегеран убежден, что сказавшееся на работе иранских представителей в ООН невыполнение Вашингтоном обязательств подтверждает существование правового спора между Ираном, принимающей страной и ООН.

Тегеран предложил Гутеррешу в соответствии с разделом 21 соглашения о штаб-квартире вмешаться, чтобы достичь урегулирования спора, поставившего авторитет системы ООН под сомнение.