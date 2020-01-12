Жители поселка Ширан в Сирии получили около 1,5 тонны продовольствия от России

Алеппо, 12 января. Военнослужащие РФ организовали раздачу гуманитарной помощи для населения города Ширан (провинция Алеппо), раздав им в общей сложности полторы тонны продовольствия, сообщает офицер ЦПВС ВС России Адам Евлоев.

«Сегодня на севере Сирии мы провели очередную акцию, где мирным жителям раздали более 500 продовольственных наборов. В основном пакеты предназначены для детей, женщин, а также малоимущих», — сообщает офицер.

В продовольственные пакеты входят пшеничная мука, сахар, рис, сгущенное молоко и чай. Все продукты от российского производителя.

Местное население благодарит российских военных, и надеется, что такие гуманитарные акции будут продолжаться.

«Для нас очень важно, что эти акции здесь продолжаются. Мы верим, что нас не обманут. За это мы благодарим Россию и русских военных. Посмотрите, возвращается молодежь. Мы этого так долго ждали! Мы хотим знать, что война закончилась, у нас впереди много работы, нам нужна поддержка и защита», — говорит глава ширанской общины Абдулла Миреш.

Согласно информации ЦПВС, российские военнослужащие организовали на территории Сирии около 2,3 тысячи гуманитарных акций. Сирийские граждане получили почти 4 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.