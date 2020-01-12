Военные РФ в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей поселка провинции Алеппо

Москва, 12 января. Российские военные раздали жителям населенного пункта Ширан в сирийской провинции Алеппо 1,5 тонны продовольствия. Об этом журналистам сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Адам Евлоев.

Мирным жителям раздали свыше 500 продовольственных наборов. Пакеты, в основном, были предназначены малоимущим, женщинам и детям. В наборы входили сахар, рис, пшеничная мука, сгущенка и чай. Пакеты содержали продукты только российского производства.

По данным ЦПВС, российские военные уже провели в Сирии 2,3 тысячи гуманитарных акций и раздали мирным жителям почти четыре тысячи тонн бутилированной воды, продовольствия и предметов первой необходимости.