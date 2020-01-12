На Мальте избрали нового премьер-министра

Валетта, 12 января. Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.

Ранее сообщалось, что Джозеф Мускат дал обещание уйти в отставку сразу после того, как правящая Лейбористская партия предложит новую кандидатуру. Мускат объявил об отставке спустя несколько часов после того как тысячи протестующих вышли на улицы Валетты с требованием снятия с должности действующего главы правительства для обеспечения правосудия в деле об убийстве Каруаны Гализии в 2017 году.

По предварительной информации, в голосовании приняли участие 16,2 тысячи из 17,5 тысячи членов Лейбористской партии Мальты. На пост премьер-министра претендовали Роберт Абела (сын экс-президента Мальты) и нынешний заместитель премьера Крис Ферн.

По результатам подсчета голосов Абела набрал 57,9%, его оппонент — 42,1%.

«Роберт Абела не победил, Крис Ферн не проиграл. Победила Лейбористская партия», — заявил новоиспеченный глава правительства Мальты.

Расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии спровоцировало политический кризис на островном государстве. Суд предъявил одному из влиятельнейших предпринимателей Мальты Юргену Фенеку обвинения в связи с ее убийством, сообщает «Газета.ру». Правоохранительные органы также задержали экс-главу администрации премьер-министра Кита Шембри, который по словам Фенека является организатором убийства.

Журналистка Дафна Каруана Гализия погибла в результате взрыва собственного автомобиля в мальтийском селении Бидниджа в октябре 2017 года. Она писала и заявляла о предполагаемой связи Джозефа Муската и его жены с компанией, упоминаемой в «панамских документах». Бывший премьер-министр и его супруга отрицают любые связи с офшорной компанией.