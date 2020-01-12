Самолет «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Иран с задержкой почти в шесть часов

Москва, 12 января. Самолет «Аэрофлота» вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в Тегеран с задержкой почти в шесть часов. Об этом свидетельствуют данные на табло аэропорта.

Рейс отправился в столицу Ирана в 03.51 по московскому времени.

«Аэрофлот» остается единственной российской авиакомпанией, которая выполняет рейсы в Иран. В расписании на сайте перевозчика говорится, что самолеты вылетают в Тегеран во вторник, среду, четверг и по выходным в 22.15. В столицу Ирана рейс прибывает на следующий день в 02.45.

Утром 8 января направлявшийся в Киев «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через шесть минут после взлета в Тегеране. Согласно официальным данным, на борту находились 176 человек, среди которых большинство составляли граждане Ирана и Канады. Выживших нет. Накануне Генштаб ВС Ирана опубликовал сообщение, в котором признал, что украинский лайнер был сбит по ошибке силами ПВО.

Росавиация 8 января распространила заявление, в котором ведомство не рекомендовало российским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для безопасности.