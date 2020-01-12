Перемирие в Ливии: у Турции появился шанс отказаться от поддержки боевиков ПНС

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня. ЛНА отозвалась на предложение президента РФ Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23 часа по местному времени (00.00 мск). Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума высоко оценил решение ЛНА, отметив, что Москва, как и ливийский народ, заинтересована в скорейшем и бескровном разрешении конфликта, а также в проведении выборов и утверждении конституции.

«Это принципиальная позиция России в любых подобных конфликтах. И немедленное прекращение огня, как всегда, – главное условие для начала политического процесса под эгидой ООН».

Именно это стало центральной темой переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, куда российский лидер недавно прилетел на церемонию открытия газопровода «Турецкий поток».

Итогом встречи двух президентов стало достижение соглашения о режиме прекращения огня, который должен вступить в силу 12 января. Инициативу горячо поддержали все стороны конфликта. Однако, как будет обстоять ситуация на практике — неизвестно.

Руководство ЛНА позитивно отреагировало на российско-турецкие договоренности. Но четко дало понять, что борьба с терроризмом будет продолжена, несмотря ни на что.

Таким образом, в рамках нынешних договоренностей с Россией о прекращении огня в Ливии у Турции появился реальный шанс выйти из сложившейся ситуации сухой. Как минимум, — не участвовать в боевых действиях. Как максимум, — совместно с Россией остановить боевые действия, надавив на правительство Сараджа хотя бы по вопросу сотрудничества с террористами. Анкара может прекратить дестабилизировать ситуацию поставками вооружения и военной техники ливийским боевиками. В том числе, мисуратским группировкам, считающимся наиболее боеспособными силами, воюющими на стороне ПНС.

Однако не факт, что Анкара пойдет по пути деэскалации. Пока неясно, насколько результаты российско-турецких переговоров выгоднее того, что, по мнению Эрдогана, он и его команда получат от участия в обороне Триполи. Есть все основания критически относиться к реализации любых мирных инициатив, исходящих от турецких властей. Ярким примером служит Сирия, где туркам годами не удается демилитаризовать провинцию Идлиб.

В случае, если ливийская кампания будет провалена также, как сирийская, Эрдогану грозят большие трудности на грядущих выборах. Тут уже не воспользуешься фактором пресловутой курдской угрозы или именем проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года скрывается в США.