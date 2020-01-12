Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете

Москва, 12 января. Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев рассказал, почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Специалист отметил, что происходящие в масштабах страны изменения сильно отличаются. Киселев напомнил, что в зоне вечной мерзлоты находятся две трети территории России. При этом потепление происходит в стране в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете и в 3,5 раза быстрее, чем в Арктике.

По его словам, причина заключается в распределении суши и водных пространств на планете.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71% поверхности нашей планеты, а суша — 29%. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — цитирует Киселева «Российская газета».

Климатолог не исключил, что всплески тепла и холода в России могут стать более резкими. По его словам, предсказать точно, что будет происходить в 2020 году практически невозможно. Вероятно, год снова будет «отмечен повышением среднегодовой температуры».

Ранее и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на всей территории Российской Федерации наблюдается положительная температурная аномалия, в Сибири температура превышает среднее значение на 20 градусов. По его словам, наиболее выражены аномалии на территории Красноярского края и в Якутии.