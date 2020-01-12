Елизавета II впервые вышла в свет после отречения принца Гарри

Лондон, 12 января. Королева Великобритании Елизавета II впервые попала в объектив камеры после заявления ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл о сложении своих полномочий качестве членов королевской семьи.

Британские журналисты застали королеву за рулем внедорожника Range Rover в Сандрингеме. Согласно видеозаписи, Елизавета II выглядела хмурой и недовольной.

The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.



Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S — Sky News (@SkyNews) January 10, 2020

8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление в Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Супружеская пара заявила, что они собираются основать собственный благотворительный фонд и жить не только на территории Соединенного Королевства, но и в Северной Америке

По информации британских СМИ Елизавета II крайне разочарована тем фактом, что ее внук вместе со своей избранницей приняли такое решение, предварительно не посоветовавшись с Букингемским дворцом. Принц Гарри занимает шестую строчку в очереди на британский трон.

Королевская семья живет за счет процента от доходов с владений, которые контролируются правительством Великобритании. В обязанности старших членов королевской семьи входит участие в различных мероприятиях.

Подчеркивается, что принц Гарри испытывает повышенное давление со стороны СМИ и общественности. Его жена Меган Маркл регулярно становится объектом критики со стороны британской прессы, в частности ее признали «самым затравленным человеком в Великобритании» в 2019 году.

«Газета.ру» сообщает, что музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной королевской семье.