ЕС ожидает от Ирана прозрачного расследования авиакатастрофы

Тегеран, 12 января. Евросоюз ожидает от Ирана «прозрачного» расследования с соблюдением международных стандартов в связи с крушением в Тегеране украинского авиалайнера.

Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, Брюссель ожидает, что Тегеран «продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам».

«Боинг 737» «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в 05.44 по московскому времени. Самолет с 167 пассажирами и девятью членами экипажа разбился через несколько минут после вылета, все находившиеся на борту люди погибли.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор, сообщила «Газета.ру». Он подчеркнул, что роковая ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.