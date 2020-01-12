بعد الهدنة في ليبيا . يجب على حكومة الوفاق الانفصال عن الإرهابيين

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف الأعمال القتالية في غرب ليبيا من منتصف الليل من يوم الأحد بالتوقيت المحلي. استجاب الجيش الوطني الليبي لاقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على مواقع العصابات في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (00.00 بتوقيت موسكو). وهكذا ، حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا - لأول مرة منذ عدة أشهر من عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب.

أشاد رئيس اللجنة الإعلامية للغرفة العامة في الاتحاد الروسي ، ورئيس الصندوق الوطني لحماية القيم ألكسندر مالكيفيتش بالموقف المتوازن للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي بدأ بوضوح وبشكل صارم في تنفيذ وقف إطلاق النار الذي دعا إليه رئيسا روسيا وتركيا ، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. من الواضح أن هذا القرار لم يُصدر فقط لقائد الجيش الوطني المشير حفتر على أساس أن الجيش الوطني الليبي ، كما يعلم جميع الخبراء ، يقاتل الإرهابيين في البلاد ، وفي الواقع كانت هذه المعركة على وشك الانتهاء.

"لكن طلبا عاجلاو نداء من قادة العالم المحترمين ، قد بدأ سريانه. وبالطبع ، ننتظر الآن جميعًا مفاوضات حول التهدئة والقياس والتنفيذ الصارم في ليبيا ، كما أود أن أقول بخصوص الاتفاقات التخطيطية ، أي اعتماد الدستور والإعداد لتوحيد البلاد في إطار الرئيس ، بما في ذلك على جدول الأعمال "، أشار مالكيفيت.

وأكد بوجه خاص تحذير حفتر بشأن رد فعل شديد على محاولات كسر الهدنة.

أعتقد أن جميع الناس في العالم يتوقعون ، أولاً وقبل كل شيء ، من حكومة الوفاق الوطني خطوات فعالة للغاية من شأنها أن تُظهر أن طرابلس مستعدة لكسر ماضيها الإرهابي. أولاً وقبل كل شيء ، بالطبع ، إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بشكل غير قانوني ، السجناء ء في رأيي هذه خطوة واضحة تمامًا.

وأضاف مالكيفيتش أنه يتوقع حاليًا منحكومة الوفاق الإفراج عن علماء الاجتماع الروسيين مكسيم شوقلي وسمير حسن علي سويفان. ستكون هذه هي الخطوة الأولى التي يجب على مساعدي فايز سراج اتخاذها لإظهار أنهم شرعوا في علاقة طبيعية متحضرة ، مفككة من ماضي العصابات