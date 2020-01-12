أعلن الجيش الوطني الليبي هدنة تقديرا واحتراما لمبادرة رئيس روسيا

بثت الإذاعة الليبية بيانًا ذكرت فيه أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وافقت على مبادرة الرئيس الروسي والتزامه بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا اعتبارًا من يوم السبت 11 يناير في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت ليبيا

وقال البيان : فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين الجيش العربي الليبي والميليشيات على جميع الجبهات ، ابتداء من يوم السبت 11 يناير ، الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش

وقال أحمد المسمري ، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: إن القيادة العامة للجيش الليبي تقدر تقديرا عاليا جهود فخامة رئيس روسيا فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار ، وكذلك تقديرا واحتراما لمبادرته ، خاصة وأن السراج قام بسجن مواطنين روسيين كانا يعملان باحثين اجتماعيين ، رغبة بوتين في السلام ستنتصر في ليبيا. تعمل المنطقة برمتها والقائد الأعلى للجيش الليبي ، المشير خليفة حفتر ، على ضمان السلام الذي يسعى إليه الليبيون ، ويتطلعون إلى كل مواطن حر ومشرف ينتظر التغلب على الأزمة التي تسببها المنظمات الإرهابية. تعرب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن موافقتها على مبادرة رئيس روسيا وتلتزم بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا ، ابتداءً من يوم السبت 11 يناير

وفقًا للمحللة السياسية يوليا ستريكوفا ، لم يتم اختيار وقت بدء وقف إطلاق النار عن طريق الصدفة. توقف الليبيون عن إطلاق النار على بعضهم البعض في الثانية عشرة من عمره بتوقيت موسكو ، وليس بالتوقيت المحلي. حقيقة أن الرسالة التي أعرب عنها بوتين قوبلت بممثلين عن الجيش الوطني الليبي بالتفصيل تشير إلى أهمية رأي موسكو في المنطقة

تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنها لن تتردد في دعم أي جهود تهدف إلى السلام وإراقة الدماء ، لأنه منذ بداية الحرب على الإرهاب ، كانت للميليشيات كل فرصة لترك أسلحتها والسعي للمشاركة في بناء ليبيا جديدة من أجل الحفاظ على حياتهم مع عائلته وأقاربه

يجدر الانتباه إلى حقيقة أن معارضي حفتر استمعوا أيضًا إلى بيان قادة روسيا وتركيا. لذلك بدأ أردوغان حقًا العمل في ليبيا وفقًا لخطط الكرملين

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في ليبيا



أعلن لافروف أن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ في 12 يناير