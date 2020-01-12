فتح مقاتلو حكومة الوفاق النار على مواقع الجيش الوطني الليبي بعد 40 دقيقة من وقف إطلاق النار

طرابلس ، 12 يناير. قصفت مواقع الجيش الوطني الليبي بعد 40 دقيقة من إعلان وقف إطلاق النارحيث هاجم مقاتلو حكومة الوفاق الوطني كتيبة 188 و 128 مشاة تابعة للجيش الوطني الليبي ، الواقعة في قرية عين زار.

أيضًا على هناك تقارير على موقع تويتر تفيد بأن إرهابيين تابعين لحكومة الوفاق أطلقوا النار على مواقع الجيش الوطني الليبي في منطقة الهضبة.

نذكر أنه من الساعة 00.00 يوم 12 يناير 2020 ، بدأ وقف إطلاق النار في ليبيا. اتفقت الأطراف المتحاربة في الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على وقف القتال من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.