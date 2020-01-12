Десятки человек пострадали в результате бунта в колонии на Украине

Харьков, 12 января. Во время подавления бунта заключенных в харьковской колонии №25 пострадали 22 человека, сообщают в офисе уполномоченного Верховной рады по делам человека.

Сообщается, что во время мониторингового визита в колонию 9 января 2020 года было установлено, что по отношению к заключенным применялась физическая сила, резиновые дубинки и наручники. Некоторым осужденным требовалась специальная медицинская помощь. Были зафиксированы следы побоев у некоторых заключенных.

«Осужденные утверждают, что администрация унижает их и применяет силу. При этом некоторые из сотрудников учреждения не хотят предоставлять необходимые документы в ходе проверки», — сообщают в офисе уполномоченного по правам человека.

Результаты мониторинга харьковской колонии №25 будут предоставлены омбудсмену по правам человека.

Адвокат из Харьковской правозащитной группы Ирина Скачко заявила, что три юриста группы собрали показания о пытках в отношении заключенных.

«Те, кто отбывает наказание в Алексеевской колонии, рассказали представителям нашей организации, которым в начале января удалось с ними пообщаться, об изнасиловании деревянной палкой, избиении, сверхурочном, неоплачиваемом изнурительном труде», — подчеркивает Ирина Скачко.

По ее словам, было собрано более двадцати заявлений, однако желающих рассказать о невыносимых условиях содержания было гораздо больше.

«Также, люди жаловались, что администрация заведения через добровольных помощников постоянно требует у осужденных деньги», — говорит адвокат.

Как сообщает «Газета.ру», в Омске среди заключенных колонии состоялся шестой ежегодный турнир по метанию валенка. В ходе турнира был установлен рекорд по дальности броска — 28 метров. Сообщается, что победитель соревнования заключенный Станислав П. обновил свой же прошлогодний результат.