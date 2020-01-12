В Госдепе США рассказали о стратегии в отношении Ирана

Вашингтон, 12 января. Стратегия США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ответных атак на американские военные базы в Ираке заключается в дальнейшей экономической и дипломатической изоляции Ирана, пока он не станет «вести себя как нормальная страна». Об этом в эфире телеканала Fox News заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Наша стратегия — дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», — рассказала Ортагус.

Командующий иранским спецподразделением «Аль Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани был одним из наиболее влиятельных политических фигур в Иране. Он погиб в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада 3 января.

Приказ о проведении операции отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне назвали удар по автоколонне иранского генерала самообороной, а Сулеймани — «террористом номер один в мире».

Военные США также провели в Йемене секретную операцию по ликвидации одного из командиров «Аль-Кудс» Абдоля Резы Шахлая. Однако операция провалилась, сообщило RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что военная операция, в результате которой погиб генерал Сулеймани, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями США о якобы борьбе Вашингтона с терроризмом.

В ночь на 8 января КСИР объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», целью которой было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в Эрбиле.

Убийство Сулеймани вызвало вопросы даже у партнеров США по НАТО. Власти Канады потребовали от Вашингтона подробных обоснований необходимости ликвидации иранского генерала.