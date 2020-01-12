Британского посла задержали на акции протеста в Иране

Тегеран, 12 января. Правоохранительные органы Ирана задержали посла Великобритании Роберта Макэйра из-за участия в акции протеста в Тегеране, но отпустили через несколько часов. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В субботу группа студентов собралась в столичном Технологическом университете имени Амира Кабира. Участники акции выражали протест в связи с признанием ВС Ирана ответственности за крушение украинского авиалайнера. Макэйр пытался руководить толпой из расположенного около университета магазина, отмечает издание. В связи с инцидентом посол будет вызван в МИД Ирана в воскресенье.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание Макэра нарушением международного права, сообщило RT. По словам министра, Тегеран находится «на перепутье», он может продолжить двигаться к политической и экономической изоляции или пойти по пути деэскалации.

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в 05.44 по московскому времени. Авиалайнер с 167 пассажирами и девятью членами экипажа на борту разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране.

Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. По его словам, иранские военные предписывали прекратить движение воздушных судов на время ударов по базе США в Ираке, однако это требование украинским лайнером не было выполнено.