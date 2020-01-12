Крупные банки России отказались от выдачи кредитов в магазинах

Москва, 12 января. Большинство крупных российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах, говорится в исследовании «БКС Премьер».

Как пишут «Известия», банки предпочли предоставлению займа в магазинах (POS-займов) через своих представителей кредитные карты. Как объяснили изданию в «Национальном кредитном рейтинге», люди не всегда понимают условия приобретения и схемы работы кредитных карт, за счет этого финорганизации могут зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. В то же время у кредиток есть свои плюсы, например, бонусы, кэшбэк и скидки у партнеров.

Отмечается, что в прошлом году только три банка из топ-30 продолжили выдавать займы в магазинах. Речь идет о «Тинькоффе», Почте банке и «Хоум кредите».

В Банке России заявили, что займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитки. Так, за прошлый год доля просроченных платежей по POS-займам лишь на немного превысила 4%, в то время как по кредитным картам — свыше 9%.

В ближайшее время не планируется вносить изменения в регулирование POS-кредитования, заверили в ЦБ.