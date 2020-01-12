СК РФ начал проверку после взрыва на заводе в Белгородской области

Белгород 12 января. Следственный комитет начал проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, в результате которого пострадало 5 человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что хлопок пылевоздушной смеси произошел 11 января приблизительно в 21.50 по московскому времени в производственном цехе по переработке зерна в муку в населенном пункте Беленькое. За хлопком, который произошел на шестом этаже семиэтажного здания, последовало частичное обрушение панелей и возгорание.

Согласно данным местных властей, были госпитализированы четыре человека, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

«Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия в Борисовском районе», — сказано в сообщении СУСК РФ.

Степень причиненного вреда сотрудникам завода устанавливается.

Как сообщает «Газета.ру», несколькими днями ранее на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ухта в республике Коми произошли два взрыва и пожар.