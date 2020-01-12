Минобороны Британии опасается, что Лондон не сможет рассчитывать на военную помощь США

Лондон, 12 января. Великобритания должна опираться на собственные силы, поскольку не исключено, что королевство в будущем не сможет рассчитывать на военную поддержку США, заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью The Sunday Times.

Глава оборонного ведомства высказался об опасности усиления изоляции США при правлении Дональда Трампа.

Он выразил обеспокоенность, что Штаты могут оставить «свои лидирующие позиции в мире». И это, по его словам, будет плохо, что для мира, что для Лондона.

«За последний год США вывели войска из Сирии, Дональд Трамп в своем заявлении по Ираку сказал, что силы НАТО должны прийти на смену [США] и делать больше на Ближнем Востоке. Сделанные в 2010 году предположения, что мы всегда будем входить в коалицию с США, на самом деле просто не отражают то место, которое мы будем занимать», — указал Уоллес.

Глава министерства обороны указал, что Британия «очень сильно зависит от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения». С учетом возможных событий британская сторона, как считает Уоллес, должна расширять свои силы и средства.

Трамп, говоря об активизации роли НАТО на Ближнем Востоке, заявил, что за годы его правления нацэкономика начала переживать бум, и США фактически обрели независимость от поставок энергоресурсов из других стран. В связи с этим, как утверждает американский лидер, у страны изменились стратегические приоритеты в ближневосточном регионе.