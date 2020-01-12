В Триполи дали салют по случаю объявленного перемирия

Триполи, 12 января. Жители ливийской столицы отмечают наступление перемирия в стране. В социальных сетях появляются все больше сообщений о празднованиях и запусках фейерверков.

Одно из крупнейших ливийских СМИ Libya Al Ahrar TV разместило видеозапись праздничного салюта в центре Триполи.

شاهد | عدد من أهالي العاصمة طرابلس يحتفلون بوقف إطلاق النار pic.twitter.com/TQKliMqitV — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) January 11, 2020

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии. ЛНА отозвалась на предложение российского президента Владимира Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23 часа по местному времени (00.00 мск). Таким образом в Ливии наступило перемирие — впервые за много месяцев антитеррористической операции «Аль-Карама».

Политолог Константин Беловодский заявил, что режим перемирия в Ливии — это полностью достижение президента РФ Владимира Путина. После прекращения огня стороны сумеют спокойно заниматься переговорами. Нелегитимное правительство ПНС Ливии осознает, что их дни сочтены, и что у законного парламента и Халифы Хафтара не только гораздо более высокий уровень поддержки местного населения, но и международное одобрение, которое им обеспечила Россия.