WSJ сообщило, что США хотят лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

Вашингтон, 12 января. Руководство США заявило Багдаду, что в случае вывода из Ирака американских войск он может лишиться доступа к полученным от продажи нефти и хранящимся в Соединенных Штатах средствам. Об это в субботу сообщила газета The Wall Street Journal.

Источники издания отметили, что в телефонном разговоре в среду представители Госдепартамента США уведомили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, что заблокирован может быть счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Учреждение является одним из 12 банков Федеральной резервной системы, которая выполняет в США функции центробанка.

На счете хранятся средства, которые Ирак получил от продажи нефти в другие страны. В США считают, что в случае вывода из Ирака американских войск часть этих денег может получить Иран.

Блокировка доступа к счету нанесет значительный ущерб иракской экономике, отмечают в издании. Но о какой сумме идет речь авторы материала не уточняют.

В газете напомнили, что в 2015 году власти США на несколько недель заблокировали Ираку доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка из-за подозрений в финансировании Ирана и запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Это создало серьезные трудности для финансовой системы страны, подчеркнули в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вправе требовать компенсацию за постройку военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из Ирака, сообщила «Газета.ру». На вопрос о том, как американцы собираются взимать с Ирака такие суммы, Трамп ответил, что у «США сейчас много их денег».

1 Организация запрещена на территории РФ.