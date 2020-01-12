В России может подорожать черный хлеб

Москва, 12 января. Эксперты допустили рост розничных цен на ржаную муку и хлебобулочные изделия в России в течение года, но уверены, что рыночные механизмы удержат их от чрезмерных колебаний.

Глава управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин сообщил о снижении объема производства ржи, что, по его словам, привело к росту цен производителей.

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну», — сказал он, отметив, что фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон не исключил повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год. При этом, по его словам, более серьезное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку, пишет РИА Новости.