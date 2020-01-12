Жители Триполи рады перемирию в Ливии

Триполи, 12 января. Жители ливийской столицы Триполи радуются перемирию и объявлению режима прекращения огня.

В твиттере пишут об очередях в продуктовых магазинах. Воодушевленные ливийцы покупают сладости в честь перемирия.

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إزدحام على محلات المواد الغذائية لشراء المكرونة بعد الهدنة المُعلنة???????? — اللواءعبدالفتاح يونس (@ahmida_labidi) January 11, 2020

Напомним, 8 января Путин прибыл в Стамбул, где встретился Эрдоганом. Лидеры стран провели переговоры, по итогам которых отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе договора 2015 года.

Президенты призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия 11 января в 23.00 по местному времени. Ливийская национальная армия (ЛНА) отозвалась на предложение. 11 января военные из ЛНА не выполняли боевых задач, готовясь к перемирию, однако были вынуждены защищаться от обстрелов со стороны боевиков ПНС. Но к полуночи обстрелы ПНС стихли, что ознаменовало начало перемирия между всеми сторонами конфликта в Ливии.